年底九合一選戰升溫，被視為政治板塊指標的台中市長選舉備受矚目，根據「台灣指標民調」24日公布的最新民調，現任台中市長盧秀燕施政滿意度達68.6％、防疫滿意度更高達86.5％，年底市長選戰支持度更大勝民進黨對手蔡其昌27.9個百分點，卻遭蔡陣營質疑「民調是買來的」。對此，資深媒體人趙少康反嗆，蔡其昌是吃不到葡萄說葡萄酸，污辱台中市民的智慧和選擇。

《風傳媒》委託「台灣指標民調」進行的「台中市長選舉調查」顯示，蔡其昌自4月27日獲民進黨徵召提名參選台中市長後，近1個月以來動作頻頻，媒體曝光度有所提升，但最新民調顯示，盧秀燕面對蔡其昌，支持度為盧47％對上蔡19.1％。

資深媒體人趙少康（中）。（資料照/鄭任南攝）

盧秀燕支持度在烏大龍、中西區破6成，甲安埔、南屯、東南區破5成；蔡其昌僅在清沙梧支持度有32.7％，其餘選區蔡的支持度都未破3成，而且蔡在立委選區支持度都輸盧秀燕。

趙少康今(26日)在臉書發文表示，蔡其昌光用民進黨市議員幾份台中市府的標案資料，就影射盧秀燕的民調是「買的」，完全是吃不到葡萄說葡萄酸，污辱台中市民的智慧和選擇。

趙少康指出，檢視蔡陣營提出的標案，根本沒有《風傳媒》委託的這份民調，沒有任何證據就抹黑盧市府「買民調」，已經預告這場選戰，民進黨又想用烏賊戰毀滅對手人格，身為立法院副院長，「蔡其昌玩這樣的手段，真是失去格調」。

趙也表示，最近多份民調出爐，盧秀燕不只在《風傳媒》委託民調中大勝蔡其昌，在「趨勢民調」中也大贏蔡其昌15個百分點、「美麗島電子報民調」大勝30個百分點，今天早上剛公布的「遠見民調」，盧秀燕滿意度突破6成，是台中市改制升格後第一人，證明盧市府施政表現有口皆碑，請蔡陣營認清事實，不要再自欺欺人。

趙少康強調，建議蔡其昌面對難纏的對手時，先檢討自己為什麼不符合台中市民的期待，支持度竟然連2成都不到？蔡在立法院提案台中火力電廠燃煤機組「除役不拆」，為除役的燃煤機組保留生機，不顧深受空汙所苦的台中市民感受。根據《立法院組織法》第3條規定，立法院正、副院長不得擔任政黨職務，蔡接受民進黨徵召參選台中市長，卻不願請辭立法院副院長，踩了法律紅線，看在市民眼裡又做何感想？

最後，他呼籲蔡其昌陣營，「走正道打選戰，不要只想靠抹黑扯盧市長後腿，耽誤防疫與市政推動，只會讓市民更厭惡」。