星座運勢網站「星座看看」分析12星座不想結婚的徵兆，如果交往過程他們出現以下行為，代表這段感情有很高機率無法長久發展，因為他們並沒有把你放在未來的藍圖裡。

▍白羊座

白羊座如果是以結婚為前提來交往，他們會常常提起未來的藍圖，如果他們從來不會聊到兩人以後的發展，就代表沒有把這段感情看得很認真。

▍金牛座

金牛座雖然很喜歡生悶氣，但面對真正喜歡的對象是捨不得冷戰太久的，如果兩人吵架後，他們消失好幾天不聯絡，代表他完全沒有把你當成未來攜手一輩子的對象。

▍雙子座

如果雙子座行蹤難以掌握，常常消失幾天又突然出現，代表他把這段感情當成消遣，完全沒有結婚的打算。

▍巨蟹座

巨蟹座本來是個細心的人，如果他們常常忘記你的生日、交往紀念日，也搞不清楚你的喜好，很明顯這段感情不會長久。

▍獅子座

獅子座面對真愛會給予足夠的尊重，如果他們的態度像對待小跟班一樣，對你呼之即來、揮之即去，代表他們只是在利用你的愛情，完全沒有長久相處的打算。

▍處女座

處女座習慣會把自己的所有事情鉅細靡遺跟另一半交代，如果他們總是很少談到自己的家庭、身邊的瑣事，代表他們覺得眼前的人只是過客，沒必要浪費時間說太多。

▍天秤座

天秤座很在乎旁人的感受，如果兩人單獨相處時，他們就變一個面孔，喜歡耍任性、發脾氣，不要以為他們把你當成自己人，這只是代表他沒有很認真想要經營這段關係而已。

▍天蠍座

天蠍座習慣與旁人保持距離，卻非常喜歡黏在戀人身邊，他們會對另一半坦承一切，把自己所有行蹤告知對方，也希望另一半也能用同樣的態度與自己相處，如果交往後他們依然神神祕祕，代表他們並沒有把你放在心上。

▍射手座

射手座如果吵架就翻臉走人，還可以人間蒸發好幾天，代表他們只是把這段感情當成消磨時間的消遣，就算平常講再多甜言蜜語也不代表什麼。

▍摩羯座

摩羯座如果表現得非常自我，不開心就悶著不說話，完全不在乎你的感覺，代表他們並沒有認真對待這段感情。

▍水瓶座

如果和水瓶座交往，卻沒有常常跟他們敞開心胸聊天，花時間聊聊彼此內心深處的想法，代表他們只是習慣你的存在，並沒有把你當成結婚對象。

▍雙魚座

雙魚座很在乎戀人的一切，如果他沒有記住你的事情或喜好，代表他們很大機率只是一時戀愛腦發作而開始交往，並沒有長久發展的打算。