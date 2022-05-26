中國商務部新聞發言人高峰26日表示，中方將繼續堅定致力於實現全面、高水準的亞太自貿區，在數位經濟、綠色經濟等領域提出工作計畫，並積極參與制定新的推進亞太自貿區發展的指導性文件。中方還將與東協成員共同努力，積極打造中國—東協自貿區3.0版，構建更加互惠互利的雙邊和區域經貿關係。

中國商務部26日召開例行記者會，媒體提問亞太經合組織（APEC）第二十八屆貿易部長會議近日舉行。中方將在實現全面、高水準的亞太自貿區方面做出哪些努力。

對此，商務部新聞發言人高峰表示，2014年，習近平在北京主持召開亞太經合組織領導人非正式會議，21個成員達成了《亞太經合組織推動實現亞太自貿區北京路線圖》，為亞太地區建設高水準自貿區描繪了藍圖。8年來，中方始終致力於亞太自貿區建設，積極推動亞太區域經濟一體化進程。

高峰表示，中方將繼續堅定致力於實現全面、高水準的亞太自貿區，在數位經濟、綠色經濟等領域提出工作計畫，並積極參與制定新的推進亞太自貿區發展的指導性檔。中方將持續推進加入CPTPP和DEPA，堅持對標高標準國際經貿規則，全面擴大高水準對外開放。中方將繼續高品質實施RCEP，維護區域產業鏈供應鏈安全穩定。中方還將與東協成員共同努力，積極打造中國—東協自貿區3.0版，構建更加互惠互利的雙邊和區域經貿關係。