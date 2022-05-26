南帝化工(2018)今(26)日，假台南市勞工育樂中心，舉行111年股東常會；會中南帝董事長楊東源坦言，過去兩年受益疫情嚴酷，乳膠手套等產品大賣，帶動獲利飆漲，而今年的營運成果，將「回歸正常」，恢復疫情之前獲利水平。分析其最值得抱持樂觀利多，是大陸鎮江廠可轉作橡膠製品，可望成為獲利來源之一。

前年、去年，連續兩都移至戶外舉行年度股東常會的南帝化工，今年終於再度回到室內，於台南市育樂中心舉辦111年股東常會；南紡總裁侯博明也親自坐鎮會場。主席楊東源在會場中表示，今年度的營運成果，應可恢復疫情發生之前，亦即2019年之前的情況。

股東常會表決通過去年度全年的營業報告書及財務報告案。同時，出席股東亦追認南帝111年3月8日董事會通過，已配發現金股利每股新台幣7元的盈餘分配案。

楊東源表示，過去受益疫情發酵，乳膠手套等產品大暢銷，獲利亦大躍進，如今，此間市場對手眾多，競爭已白熱化，獲利空間已大不如昔。展望今(111)年，會是一個充滿挑戰性的一年，無論是橡膠或乳膠都是如此。再加上全球運輸不順，以及運輸費用大幅提高，造成成本壓力增加，進而導致通貨膨脹帶來的衝擊，將是今年主要面對的日常。

楊東源強調，以南帝多年在NBR領域深耕希望能找出乳膠和耐油膠技術上更多互動，創造高附加價值產品。因此，在今年的營運成果展望，將是「回歸正常」，恢復疫情之前的獲利水平。

據了解，由於美元升值，已為南帝化工帶來豐沛的美元匯兌收入，再加上，位於大陸鎮江廠雖面臨封城影嚮，但該廠仍有員工24小時待在工廠內繼續生產。更重要的，鎮江廠的生產設備，可依需要產品是乳膠或橡膠產品，例如目前橡膠訂單多、獲利率較佳，即可轉換為橡膠的生產線。預估今年上半年，南帝化工仍有獲利兩元的實力。

此外，南帝化工亦在股東常會中，完成新任第16屆董事任期三年，董事20席，自111年5月26日起，至114年5月25日止。董事為董事長楊東源，臺南紡織代表人侯博明、吳亮宏、侯博裕、侯智元、王立範、莊景堯，以及鄭麗玲、新和興代表吳慶豐、大成工程代表謝明汎、瑞興國際代表莊英志、永原投資代表人吳中和，鄭碧英、九福投資代表人杜柏蒼、鴻漢企業代表人廖孟省，侯文騰、周德光、黃永慈、賴明材、施武榮等。