疫情影響，新竹縣政府教育局「大作家與小作家的下午茶之約」活動首次線上辦理，144位投稿國語日報等獲刊登的小朋友和指導老師，一起線上與會，兒童文學作家蕭逸清也在線上與小作家們分享自己的創作歷程，鼓勵小朋友「多觀察、多思考、多寫作」。

教育局局長楊郡慈表示，新竹縣持續推動閱讀與寫作教育，為鼓勵各校推動閱讀，舉辦多次大作家與小作家的下午茶之約，獎勵投稿優良師生，並安排與優秀作家，讓大小作家互相交流，拓展閱讀的視野，今年活動因疫情首次線上辦理，由作家蕭逸清分享他創作《三個傻瓜的籃球夢2》的過程。

「要多觀察、多思考、多寫作」，蕭逸清說，他也帶領孩子多元討論，鼓勵小朋友勇敢投稿，提高寫作能力，期待現在的小作家，未來都能成為大作家。

中山國小同學曾繼慶在去年7-12月，投稿國語日報等獲刊登4次，他說自己從小就愛閱讀，也會在寒暑假寫日記，感謝家人常利用假日帶他一起出遊，奠定他寫作的基礎，家人是他寫作的動力，未來也會繼續閱讀，並精進寫作。

楊郡慈說，今年7月將辦首次未來教育閱讀線上論壇，提升教師及家長對未來教育的認知，並了解如何透過數位學習融入閱讀素養。