疫情升溫重創觀光飯店住房與餐飲業績，台北凱達大飯店推出今年度以來最優惠的限時住房專案，即日起至5月31日止，每房只要1,199元，比用餐還要優惠！家宴中餐廳則是推出內用滿2千即送價值2千元的「龍蝦金湯饗脆米」，希望藉由愛龍蝦的廣大族群能夠激起民眾內用的慾望。搭配推出180元的元氣便當、各式外帶組合餐與低溫即食防疫箱等商品，期望能挽救五月觸底的業績。

台北凱達大飯店的精緻雙人房訂價9,800元，5月底前平日入住只要1,199元(不含早餐)，搭配家宴中餐廳口碑推薦的精緻外帶合菜，四菜一湯的幸福組合只要1,200元，讓客人Fun心體驗不受外界打擾的私人小旅行。

台北凱達此時祭出1折左右的優惠力拼住房，並自嘲5月份到飯店不用人擠人相對很安全，且此時的住房與餐飲絕對超值優惠。以令人驚豔的創意中菜聞名的家宴中餐廳，則是看好愛吃龍蝦的廣大族群，於6月30日前特別推出內用滿2千即贈送價值2千元的家宴功夫菜「龍蝦金湯饗脆米」，入口的龍蝦肉彈牙，搭配香濃滑順的龍蝦金湯與剛起鍋的香脆炸米，讓人回味無窮！