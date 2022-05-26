惠譽在大陸的信評公司惠譽博華最新報告指出，預計大陸監管層會有更積極的措施來緩和此前壓力甚大的房市，若下半年疫情緩和，房地產行業銷售有望在第三季築底回穩，不過預計2022全年房地產行業收入規模將首次出現衰退。

惠譽博華指出，2022年初以來大陸無論中央還是地方都有積極的鬆綁政策，不過2022年前4個月以住房貸款為核心要素的住戶部門中長期貸款增幅連續跌入負值區間。4月單月，受疫情拖累，住戶中長期貸款新增金額跌幅進一步擴大，顯示購房者的信心仍然不足，市場情緒修復仍待時日。

報告指出，日前下調LPR等同釋出房地產調控政策轉向的訊號中短期內房地產政策放鬆的趨勢可期待，預計後續中央與地方政府層面將出台更為廣泛與實質的調控措施。只是在行業銷售下滑壓力下，全年房企結算收入增速可能首次轉負，利潤率指標亦將延續下滑，房企的營業成本率仍將相當高。