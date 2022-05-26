搶攻宅食商機，乾杯集團「和牛大份量」促銷活動開跑，推出黑毛屋本家「日本A5和牛鍋 免運防疫箱」最低42折、「和牛福袋」最低56折，於即日起在「乾杯超市」自有生鮮電商平台開賣，標榜以超划算的價格，將各式和牛美味宅配到家，讓民眾居家安心享用。

黑毛屋本家「日本A5和牛鍋 免運防疫箱」推出4款和牛鍋物組合，主打擁有800公克大份量的日本和牛，讓民眾在家吃得過癮。以「特選日本A5和牛」為主角，分別搭配涮涮鍋或壽喜燒兩款湯頭，下殺42折，只要3,888元。另以「日本A5和牛」搭配壽喜燒或涮涮鍋風味的防疫箱，享有43折，優惠價2,588元，價格超值再享有免運宅配到府，每款限量100組。另有提供雙人份量，最低只要54折起。

「特選日本A5和牛」選自鞍下最接近肋骨處的部位，如羽毛般的細緻油花均勻分布，豐富的甘甜脂香，品嚐入口即化的口感；另一款「日本A5和牛」選用肩部小三角、後腿部位，脂肪量較低，品嚐肉質細緻帶著濃郁肉味。搭配的「日式湯頭」分別為以甘甜昆布與鰹魚慢煮而成的「涮涮鍋」，並附上自家特製的白芝麻醬與碰醋，能享用食材最純粹的美味。「壽喜燒」則含有鹹甜濃郁的壽喜燒醬汁與烏龍麵，在享用完鍋物時，還可利用剩餘的壽喜燒醬汁煮出美味可口的「鍋燒烏龍麵」。

除限量商品之外，乾杯在6月5日前也推出兩款超值「和牛福袋」，集結6款不同高品質肉品，方便民眾保存分批料理享用。「老饕雙牛排和牛福袋」主打「澳洲和牛8-9級肋眼牛排」與「日本和牛特選牛排」兩款不同肉感的頂級和牛牛排，搭配日本和牛姿切、和牛牛五花、西班牙Bellota伊比俐豬、台灣雞腿肉，原價7,596元，享56折，只要4,288元，十分超值！另一款「輕奢品味和牛福袋」以日本和牛上等牛排、姿切，搭配和牛角切、和牛牛五花與台灣黑豚豬五花，優惠價3,288元(原價5,726元)，價格更為親民、好入手。

乾杯也精選「老乾杯日式煎餃」祭出4盒999元的優惠價，一盒有12顆煎餃，以日本、澳洲和牛製成的100%和牛內餡，肥瘦勻稱的比例，僅需跟著烹調步驟，5分鐘即可享用外皮金黃酥脆、內餡肉汁香甜滿溢的和牛美味。