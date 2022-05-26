新北市議員張志豪今表示，各縣市都紛紛針對17日前的未收到居隔書民眾開始進行補救措施，但新北市至今還在推基層、推中央，現在最重要是衛生局能不能趕緊想出解決方法，別讓確診民眾及他們的親密接觸者成了「居隔書棄兒」，對此，新北市副市長劉和然回應，拜託民意代表，傳遞這些相關資訊時，最大目的是把問題解決，而非故意模糊焦點，強調新北作法一致，發現問題務實反映，讓中央解決，各縣市就能一起受益，讓系統更完善。

新北市衛生局發言人高詩琪表示，這就是新北一直大聲疾呼，系統最需要改變的重大的問題，1日「自主回報疫調系統」上線後，因為是一次性連結，居隔單如沒發出或填寫錯誤，民眾與衛生單位完全不知道、也無法修改，新北一再跟中央反映一定要解決，這是全國性問題，中央17日才新增修改功能，允許民眾在24小時期限內到原連結進行修改個人資料，但修改過一次無法再做編輯修改，也沒辦法由衛生單位進行修改，這是全國各縣市都遇到的問題。

19日衛生局跟中央在系統改善會議提出2點建議，一是「確診者自主疫調系統」新增修改功能，讓自主疫調系統尚未開放修改功能前的19日前確診者能自行修改內容，以正確觸發居隔單，另「數位證明平台」要新增接觸者的居隔。

高詩琪說，在第一線遇到居隔單的問題，除民眾反映沒收到居隔單，最重要的是日期錯誤率高，新北市一直都在幫民眾解決，只能透過人工作業一一查詢補發，迄今29區區公所都在持續受理解決民眾問題，希望議員跟我們一起跟向中央反映，希望功能趕快上線，不要影響民眾權益。

劉和然說，不管民代或有管道可以發聲的人士，對於疫情關心新北都非常虛心接受建議，但對於疫情傳遞與發布要正確，新冠肺炎被定為法定傳染病，法傳系統就由中央統一規範管理，有很多縣市發現20日後系統速度變快，正是新北不斷跟中央反映的結果。