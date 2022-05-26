每年5月中下旬是大樹區玉荷包盛產期，高雄市勞工局銀髮人才服務據點為讓農民能順利招募短期人力，順利採收荔枝，特別協助農場成功媒合30位中高齡工作者，成功投入玉荷包採收及包裝作業打工行列。

農場負責人許老闆表示，玉荷包一年只有1產，且收成期非常短暫，通常得在2到3個星期結束，而農村因人口流失致短期支援農務勞動人口逐漸減少，每年都會上演玉荷包搶工大作戰，讓各農場頭痛不已。

許老闆說，玉荷包栽種過程中，高技術工作會交由專業農技師傅來執行，而初階技術性較低的工作如產期採收、揀選、分級包裝等，農場雖已導入自動化農業機械、添購省力搬運設備，也改良採收流程及作業環境，仍需要大量臨時人力來協助。

參與這次採收工作的梁大哥表示，能採果還能飽覽大樹田園風光，而且薪資福利也不差，農場供中餐跟茶水，採收論件計酬，正常作業一天可達4位數工資不是問題，雖然只有短短2週的工期，但能為農業缺工貢獻一份勞動力，也讓生活有了新體驗。

高雄市訓就中心主任楊茹憶指出，隨著少子化、高齡化，勞動力不足，鼓勵銀髮人才重返職場已是趨勢，而台灣農村面臨嚴重缺工問題，每到採收旺季，各地總是搶不到工人，為了舒緩這類短期季節性的人力缺口，高雄市銀髮人才服務據點號召55歲以上或退休欲再就業的高年級生組成銀髮農務特攻隊。

據點將針對不同蔬果的農忙時期，規劃與各地農場合作，透過彈性時間安排，鼓勵退休銀髮人才體驗農趣，加入採收期短缺的臨時工行列，也歡迎同樣面臨密集勞動力需求之農場主與銀髮據點聯絡，據點提供一站式「一案到底」客製化的媒合服務，加強與本市6個就業服務站資源連結，協助農場主尋找潛在農業補充人力。

高雄市銀髮人才服務據點針對55歲以上或退休欲再就業者服務，為銀髮族量身打造職缺，開發彈性工時非典型工作機會，據點於6月10日(五)下午在勞工局5樓簡報室舉辦銀髮再出發講座，邀請全聯福利中心高屏營運處副處長介紹「全聯中高齡人力的運用」，同時釋出20個兼職計時職缺現場徵才，歡迎有興趣的高年級市民朋友報名參加。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)