近年我國體育好手在國際賽事大放異彩，為提高運動科學支援選手的量能，持續協助選手在國際體壇為台灣爭取榮耀，行政院會今日通過「國家運動科學中心設置條例」草案，將送請立法院審議。

教育部指出，鑑於近年選手培育體系對於運動科學後勤支援的需求逐步擴大，經檢討國家運動訓練中心下設運動科學處現有人力及服務量能，可能於未來短期內發生難以支援現象，考量我國競技運動選手培育的長遠規劃，因此參酌世界各國運動科學組織發展趨勢 ，擬具「國家運動科學中心設置條例」草案。

教育部體育署初步規畫將國家運動科學中心籌備處設置於國訓中心園區內，一方面實際參與並深入了解現行運動科學支援體系的運作模式，另一方面則有利於妥善規劃運科中心未來的內部組織架構，銜接後續的後勤運科支援計畫。

國訓中心近年來也透過專業化、科學化的計畫培訓選手，相關成果已展現在近年重大運動賽事的優異表現上，例如我國代表隊在2020東京奧運創下歷年來最佳成績即是明證，除了教練、選手的長年訓練外，運動科學的後勤支援也扮演不可或缺的關鍵角色。

蘇貞昌表示，我國拳擊國手林郁婷於上周五在土耳其勇奪世界錦標賽57公斤級金牌，這除了是她生涯的第2面世錦賽金牌，更締造稱霸兩個量級的難得紀錄。此外，羽球球后戴資穎22日泰國羽球公開賽擊敗東京奧運第一名的大陸選手，拿下冠軍，這也是戴資穎的第23座世界羽聯超級系列賽冠軍，不僅在羽球女單史無前例，更是史上最多的冠軍紀錄。這兩位臺灣年輕選手連獲佳績，不只振奮人心，讓國人同感驕傲，更再度讓世界看見台灣體育的堅強實力。

蘇貞昌責成教育部與相關部會，持續提供選手們最好的訓練環境及最新、最先進的設備，從國內訓練到國外出賽，都要給選手最好的照顧，同時培育更多的優秀選手，打造體育運動強國。