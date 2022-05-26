台北市長柯文哲26日分析，雖然台灣是同島一命，但每個地方仍有差異性，在看整個台灣疫情時，沒有辦法用任何一個地方代表全貌，他區分出北北基桃宜、台中高雄、台南為3組，其他交通流量低的縣市會更後面。

中央今公布全台新增本土確診個案有8萬1852例，境外55例、104例死亡，新增中重症333例，台北市本土9026例，境外移入24例。

柯文哲指出，境外移入已經不是大問題，占很小比例，已經是本土感染，不過，只看一個城市或一天不能看出趨勢，雙北地區要合在一起觀察，首都生活圈每日確診人數加起來，這周比上周低一點，洪峰不是像其他國家是一個很高的數值上去，現在是高原期會維持一陣子，比較放心的是在這狀態下，北市醫療量能還可應付。

他表示，北北基桃目前新增確診個案的曲線比較平緩，反而台中、台南、高雄開始上來，台灣各地感染分成3組，包括首都生活圈、台中高雄、台南，交通流量低的縣市會更後面。

柯文哲強調，雖然台灣是同島一命，但每個地方仍有差異性，在看整個台灣疫情時，沒有辦法用任何一個地方代表全貌，北北基桃宜、台中高雄、台南，其他交通流量低的縣市會更後面。