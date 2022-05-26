本土疫情嚴峻，衍生防疫保單之亂。民進黨立委高嘉瑜今（26日）再度透過臉書痛批和泰產險，至今不願說明理賠指引以拖待變，還學兆豐自打臉刪除網頁核保資訊，欲蓋彌彰？此外，高也轉述業務員說法「和泰產險至今的理賠原則，連我們業務員自己都不知道！」對比年初大賺，簡直豈有此理！

高嘉瑜表示，接獲許多民眾反應防疫保單理賠亂象，其中又以和泰產險為最大宗，經她與和泰業務員了解，也詢問了目前民眾最關心的承保及理賠指引：包括重複投保的承保限制、居家照護是否從寬比照住院日額理賠等等。但令她訝異的是，該業務員竟坦言：「和泰產險至今的理賠原則，連我們業務員自己都不知道！」

高嘉瑜說，和泰針對「複保險承保與否」的說詞不斷反覆，甚至到了荒腔走板的境界，據她調查，4月29日和泰曾在內部發給業務員的公文中指出：基於損害填補（已被金管會認證不合法理）原則，未來將不接受重複投保。

後來因為輿論譁然，和泰又於5月3日重發內部公文：「說同意受理已投保同業防疫險之要保申請。」並也同時在其臉書粉絲專頁中PO文公告。然至5月20日，卻又對外聲明拒絕重複投保，不僅打臉自己5月3日的公文，還一併刪除臉書粉專上的文章。

高嘉瑜質疑，「是否是原本已同意承保後，卻發現富邦不保，就跟著富邦學壞呢？」時至今日，無論和泰的粉專或官網，都對承保及理賠的原則標準避而不談，但卻又被民眾爆料：背地裡透過各種簡訊通知，就毫無理由地退掉民眾核保中的保單。

高嘉瑜批評，今年1月，和泰產險還在新聞上炫耀因防疫險熱賣而大賺，且加發年終及年薪共16個月，如今到了要承擔保單責任時，卻又撇得一乾二淨，簡直豈有此理！