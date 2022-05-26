嘉義市長黃敏惠獲得今年《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查5顆星肯定，滿意度80.7％，環保及醫療衛生奪冠，唯警政治安滿意度下滑，黃敏惠表示，嘉義市第1次拿到5顆星的榮耀屬於全體市民，不會以此滿足，好還要更好。

黃敏惠表示，歷年來的民調評比嘉義市都很努力，拿到4.5顆星，0.5顆星真的很不容易，這次第一次獲得5顆星，是所有市民共同努力的成果，但我們不會滿足於現狀，環保及醫療衛生拿到全國第一，而其他方面還有進步的空間要繼續努力。

市府觀新處表示，今年《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，黃敏惠市長獲得5星肯定，滿意度80.7％，比去年成長7.2％，增幅為全台第3，任內滿意度創新高，8大面向表現滿意度77.8％、年增2.6％，為全台第3。

該民調統計，嘉義市教育、環保、道路與交通、醫療衛生、觀光休閒及經濟與就業等6面向居全國前段班，環保、醫療衛生是第一，經濟與就業大幅提升9.9％，但警政治安滿意度83.2％，比去年下滑2.4％，且不滿意度提升3.5％；消防與公共安全的滿意度也略降0.5％、不滿 意度增加2.3％。