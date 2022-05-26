教育部今天舉辦台灣地方特色歌謠創作比賽頒獎典禮，共有13名客家語及閩南語歌謠創作者獲獎，社會組特優的客家語歌謠「山城台八線」，以民謠曲調由旅人的角度描述從山腳客家庄到台八線山區部落的景色、人文信仰等。

教育部為鼓勵地方特色歌謠傳唱風氣，培養在地音樂藝術人才，舉辦台灣地方特色歌謠創作比賽，今年共有13名客家語及閩南語歌謠創作者獲獎，今天下午於國立台灣藝術教育館第一展覽廳舉行頒獎典禮。

此次獲社會組特優的客家語歌謠「山城台八線」描述的台八線，是由山腳東勢的大埔客庄和沿山的泰雅族人兩大聚落形成，從多年前的原客械鬥至今已成生命共同體，作者邱嘉樑身為原客聯姻的後代，娓娓道來對家鄉的熱情。

學生組優等的客家語歌謠「思念像一垤白雲」，描述來自六堆客家的遊子思念故鄉的美好，透過創作讓更多的人認識家鄉內埔。

社會組佳作的「桐花雨下」以油桐花的客家文化意象，除傳達對遠遊異鄉的戀人殷切的想念，也象徵原鄉土地對遠方遊子的聲聲呼喚、莫忘客家原鄉之美。

獲教師組特優的閩南語歌謠「無水寮」講述的也是土地與人的故事，作者陳珍儀將無水寮與九曲堂百年前械鬥、恩怨情仇的文史故事譜成詞曲，以獨特的方式述說家鄉百年來的人文、地理變遷，別具特色。

獲社會組優等的「貓頭鳥看顧的水源頭」以溯源的方式，描寫一隻彈塗魚從大海游回山上的故事，於制高點可看見來時的大海，用來鼓勵遊子們，不要忘本、忘記自己的家鄉，內容豐富且寓有深意。

而獲教師組優等的「蕃薯厝5號」以「家」為主題，歌詞描述父親辛苦地打造一間可遮風避雨的房子，讓孩子快樂無憂地成長，活潑輕快的節奏讓整首曲子縈繞著童年的快樂成長時光及對父親和家永遠的感念，歌謠琅琅上口、真摯感人。