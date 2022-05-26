澎湃新聞26日報導，大陸國家醫保局透露，針對近日新冠病毒核酸檢測費用等問題，有關司負責人說，關於近期輿論非常關注的常態化核酸檢測費用，按照大陸《國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制關於做好新冠肺炎疫情常態化防控工作的指導意見》《關於加快推進新冠病毒核酸檢測的實施意見》，所需費用由各地政府承擔。因此，目前各地均由財政部門對常態化核酸檢測提供了資金支持。

該負責人表示，開展常態化核酸檢測，能夠及時發現新冠肺炎病毒傳染源、迅速鎖定管控目標、有效切斷傳播途徑，是落實「動態清零」總方針的有效手段。為了抗擊新冠肺炎疫情，國家醫保局切實履行醫藥耗材價格管理職能，部署各級醫保部門採取跨省聯盟集中採購、競價掛網、區域價格聯動等措施，持續將檢測產品價格導入更低區間；廣大檢測機構也不斷優化採、運、檢各環節工作，持續降本增效。在此基礎上，新冠病毒核酸檢測連續多輪降價，不斷降低疫情防控成本。

大陸國家醫保局辦公室、國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制醫療救治組22日印發最新通知，要求各地在6月10日前將新冠病毒核酸檢測單人單檢降至不高於每人份16元（人民幣，下同），多人混檢降至不高於每人份5元。對於政府組織大規模篩查和常態化檢測的情況，要求檢測機構按照多人混檢不高於每人份3.5元提供服務。

此外，參保患者看病就醫時發生的核酸檢測費用，可以按規定由醫保基金支付。這些舉措為動態清零總方針提供了有力支持，充分保障了疫情防控大局。