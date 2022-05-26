前任的電話到底要不要刪？有些人能收穫封藏多年的愛意，但有些人卻沒有那麼幸運了！日前一名男子接到分手６年的前女友電話，對方媽媽竟向他要求娶她女兒，不然就要賠償女兒「青春補償費」，讓男子相當傻眼怒掛電話，事後後悔沒好好羞辱這對「臉皮超厚」母女，網友也紛紛替他抱不平。

女方母親表示女兒青春都因原PO影響浪費了。(示意圖/翻攝自shutterstock)

原PO在臉書「靠北女友2.0」中發文，打著「分享一則鬼故事給大家笑笑！」來分享他近日的傻眼經歷，他表示國外前女友過去在台灣就讀大學，後也在台灣求職，雙方在教會結識並開始交往，交往一年期間為了對方花費了約40萬，還被對方如工具人般對待，結果最後女方以他「不夠上進」為由單方面分手。

雙方分手至今6年，怎料對方媽媽突然來電，表示女兒對原PO這段感情非常留戀，導致後續都沒與其他對象開花結果，現已30歲若再不結婚生子，就怕高齡影響生育，接著便要求原PO娶她女兒，不然要給她「青春補償費60萬」。

接著改由前女友接，沒說什麼話就直接開始哭，使得原PO當下怒掛電話表示「笑死人！把人當傻子喔！我好後悔我當下直接掛電話而沒有把握機會羞辱她們。」

前女友與母親的行為讓原PO及眾多網友都非常傻眼。(示意圖/翻攝自達志影像)

文章一出也吸引眾多網友留言力挺，「你跟他說我也要青春補償費 我的青春也是青春」、「真的是瘋女人，這境界很高」、「6年後？ 有沒問她打過幾個人的電話了？」。

不過一定還是有人對前任保有期待，也希望大家能懂得分辨前任，以任何方式的連絡是否出於真心，別被昔日情感綑綁失去理智判斷，造成其他情感及財力的損失。