由於營建業受到水患和供應鏈瓶頸影響，澳洲第一季商業投資意外衰退，整體經濟增長力道可能較前一季放緩，惟企業大幅提高未來一年的支出計畫，可能有助於提振該國經濟前景。

澳洲統計局周四公布，第一季民間資本支出較前一季下滑0.9%，而經濟學家預期為季增1.5%。第一季建築支出減少1.7%，抵消了廠房與機械投資的增長1.2%。

但令人振奮的是，澳洲企業將下年度（截至2023年6月）全年支出計畫大幅提高近12%，達到1305億澳元（約924.9億美元），超出分析師預期的1220億澳元。

單就第一季而言，在考量所有數據之後，澳洲下周公布的國內生產毛額（GDP）可能面臨一些下行風險，分析師預期其第一季GDP季增率可能介於0.2%～1.0%。

去年第四季澳洲GDP年增4.2%、季增3.4%。

澳洲央行對於經濟復甦仍然充滿信心，以至於在本月初仍將其基準利率調升25個基點，至0.35%，為2010年以來首次升息，且升息力道超出市場預期。該央行並預告即將結束疫情期間實施的激勵措施，未來還將繼續調升利率。

市場預期澳洲央行將在6月會議再度升息25個基點，至0.60%，到年底時，利率在接連調升後將達到2.5%。惟大多數經濟學家認為，在澳洲家庭債務創下歷史新高且面臨借貸成本升高的風險之際，市場此番預期可能過於激進。

不過，其鄰國紐西蘭央行周三宣布連續第二次升息50個基點，將其現金利率調升至2.0%，創下2016年11月以來新高，此舉讓鷹派陣營士氣大振，並預期到年底時紐西蘭央行的基準利率將升至3.5%。