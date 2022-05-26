大田(8924)今日舉行股東會通過每股配息13.7元，股東會後隨即召開董事會，董事一致推舉李孔文續任大田董事長。李孔文指出，後疫情時代，高爾夫產業呈現蓬勃發展，打球人口也有結構性的正向改變，未來前景仍看好，大田受惠美、日客戶品牌經營報捷，接單十分暢旺，整體而言，2022年業績審慎樂觀，期待推出更多創新產品與服務，創造更輝煌的歷史紀錄。

大田110年度業績為歷年表現最亮眼的一年，全年營收78.80億元，合併毛利率為31.6%，歸屬於母公司業主淨利16.88億元，每股盈餘20.15元，每股分派現金股利13.7元，配發率68%，如按5月26日收盤價134.5元計算，現金殖利率10.19%。大田並於股東常會後的董事會報告配息基準日為111年6月25日，股利發放日為111年7月8日。

大田第12屆董事任期於111年6月5日屆滿，新選任董事8席(含獨立董事3席)，董事當選人為李孔文、林忠謙、南豐興企業股份有限公司代表人潘芸禧、南豐興企業股份有限公司代表人潘芸禛、林宏哲；獨立董事有陳樹、黃崇輝、張添盛，任期由111年5月26日至114年5月25日，任期3年。

本屆新任董事名單中有3位新面孔，包含董事潘芸禧具投資專才、潘芸禛具設計與行銷專才，及獨立董事陳樹學經歷豐厚，曾任證管會主委、財政部次長、證交所董事長、金管會主委、櫃買中心董事長等職務，目前為中央投資公司董事長及中華中道領導文化總會理事長，將藉助新任董事來協助公司推展ESG永續發展。