築間鍋物、燒肉Smile進駐「岡山樂購」。（柯宗緯攝）

「築間幸福鍋物」，則提供14種經典湯底，31種肉品主食，蔬食、火鍋料、冰淇淋及飲料則是自助吧無限取用，大呼過癮。（柯宗緯攝）

「築間幸福鍋物」，則提供14種經典湯底，31種肉品主食，蔬食、火鍋料、冰淇淋及飲料則是自助吧無限取用，大呼過癮。（柯宗緯攝）

築間餐飲集團旗下「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」，今（26）日進駐高雄岡山樂購廣場開幕，雖然本土疫情嚴峻，但今午用餐時段仍座無虛席，業者推出開幕活動優惠，打卡評論享50元輕鬆吃隱藏版厚切牛排、豚排。另外，未來和牛火烤霸主「有之和牛鍋物放題」也將進駐。

築間餐飲集團指出，看好高雄捷運紅線R24南岡山站的便捷性，及商場人潮，另疫苗施打率佳及快篩普及化下，不畏疫情依集團計畫進駐展店。這次一口氣在岡山樂購廣場進駐3個品牌。

築間表示，「燒肉Smile」主打個人燒肉套餐，推出開幕活動，凡於燒肉Smile岡山樂購廣場門店消費，打卡分享（IG／FB／GOOGLE擇一），即享優惠巨無霸草蝦79元加價購或50元厚切板腱牛排／厚切梅花豚排（兩選一）。

燒肉Smile提供23款個人燒肉套餐，主食有板腱牛、豚梅花、頂級的A5和牛、Prime 牛小排及伊比利豬等多種豪華經典肉品，還有雞胇、雞松阪、烏骨雞等少見食材供單點。

套餐牛或豚五花搭配雞肉或鱸魚雙拼320＋10％元起，所有套餐均含越光米飯、野菜或沙拉、韓式泡菜及海老味噌湯，還加碼只要單人消費滿 400 元，即可免費將越光米飯升級為蔥花玉子拌飯或蔥油拌飯。

「築間幸福鍋物」，則提供14種經典湯底，31種肉品主食，蔬食、火鍋料、冰淇淋及飲料則是自助吧無限取用，大呼過癮。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，下半年集團於高雄地區還有拓點計畫，展店同時，築間餐飲集團秉持員工是公司最大的資產，持續強力招募餐飲專才，儲備幹部4萬3000元起，而內部也進行公司組織調整，以符合上市之要求，目標瞄準資本市場邁進。