搶住房商機，長期推動藝文展覽的天成文旅-華山町自6月3日至9月13日推出《挑戰-安藤忠雄展》住房專案，平日週日至週四入住雙人房2,499元起，三人房每晚3,299元起，華山四人房每晚4,099元起，包含翌日早餐以及《挑戰-安藤忠雄展》門票，讓喜愛安藤忠雄的旅客，沉浸體驗建築之美。

日本建築師安藤忠雄（Tadao Ando）是當代最具影響力的建築大師之一。非建築科班出身的安藤忠雄，其生平充滿傳奇性，曾當過職業拳手，在21歲時踏上七年的自學之旅，足跡遍及歐美遠至非洲，透過不斷的旅行、自學，開創了一條令人刮目相看的建築道路，在1995年獲得號稱建築界諾貝爾獎的-普立茲克建築獎，成為舉世聞名的當代建築大師。

《挑戰-安藤忠雄展》由忠泰美術館聯手安藤忠雄建築展實行委員會共同主辦，台灣為全球巡展的最終站。展覽地點位於松山文創園區一號倉庫。展覽包含建築師安藤忠雄親筆旅行速寫、設計手稿、建築模型，與經典代表作「光之教堂」1:1 等比例復刻再現，與藝術文化來場精采的對話，開起一段愜意的慢活旅程。為此，天成文旅-華山町推出《挑戰-安藤忠雄展》住房專案。

天成文旅華山町自2018年開幕以來深耕藝術展覽與設計相關領域，2019年以保留大於開發的理念，榮獲台北老屋新生大獎「網路人氣獎」。爾後2021年榮獲日本優良設計大獎Good Design Award。藉由「引設計 旅在地」的品牌精神，在飯店獨特無樑版的建築場域中，至今已策劃15檔各種不同素材型態的藝術展覽。並透過住房、餐飲與展覽搭配相互結合，讓旅程與住宿蘊含更豐富的美學體驗。