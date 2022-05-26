「最強大叔」馬東石親自企劃、主演動作片《犯罪都市2》在韓上映8天便突破450萬觀影人次，累積票房高達463億韓元（約11億台幣），擊敗2020年8月上映、黃晸玟及李政宰主演《魔鬼對決》435萬觀影人次的紀錄，刷新疫情以來韓國電影的最高票房。本集大反派找來最近因韓劇《我的出走日記》爆紅的「鹽臉男神」孫錫求飾演，他在片中是從韓國逃至東南亞一帶為非作歹的危險人物「姜海相」，和馬東石所飾演的怪物刑警「馬錫道」展開正面對決，近日他抽空接受台媒越洋訪問暢聊拍攝秘辛。

孫錫求近日因《我的出走日記》中神秘「具先生」一角爆紅。（Netflix提供）

這次飾演凶惡殘暴的終極大反派，孫錫求為此狂吃增重10公斤，並花了快1年的時間曬黑，「沒另外請健身教練，因為比起健美的身材，我希望能展現出豐衣足食的體態，還很魯莽地拿著重物運動，好像還第一次臥推啞鈴推到100公斤以上」，還為大量的動作戲，長時間進行了武術訓練，即使在因為疫情停拍的那段期間，他和馬東石也一直不斷進行訓練，整整練習了30天，更直率地表示，其實有些部分還有是有用替身，「但因為替身大哥們都盡量表現得像我本人上場一樣，不露出破綻，當然我也親自嘗試很多場動作戲，因為如果鏡頭同時抓到臉部表情和身體動作的話，會更加寫實、更有臨場感」。

孫錫求為角色狂吃增重10公斤，並花了快1年的時間曬黑。（車庫娛樂提供）

談及第一次在電影裡和馬東石打鬥時的感受，孫錫求表示自己心情相當好，「很榮幸能和東石哥一起演戲」，也分享自己最樂在其中的就是電影中的最後一場動作戲，「因為非常好奇最後會如何呈現，拍攝時也很從容，覺得很有趣，還邊拍邊開玩笑」。至於NG最多的場次，孫錫求則分享，電影後半有一場飛車追逐戲，「在拍攝我開車的場面，有我親自在道路上開車的部分，還有我在攝影棚的綠幕中拍攝的部分」，透露其實自己平常不太開車，所以不太熟練，「當我邊開車邊說台詞時，總覺得很不自然，所以NG滿多次的，好像拍了快30次左右。」

孫錫求坦言拍攝過程中曾多次掛彩。（車庫娛樂提供）

不過他也坦言拍片過程曾多次掛彩，「最後那場在公車上的動作戲，因為我想好好表現，就稍微撞得大力一點而有點頭暈，但沒有受太嚴重的傷」，還有在越南拍攝的姜海相藏身之處打鬥戲，「因為走道比想像中狹窄，而且只能拍一次，沒有另外剪接，便產生了要一次拍好的決心，即使過程中不小心擦傷或流血，就都繼續拍攝，所以我覺得這似乎是最危險的一次拍攝」。另一場在越南的場景，和他演對手戲的黑道們也有受傷，「因為我的失誤讓對方不小心挨了刀傷，對方額頭受傷了，還去縫了幾針」。甚至有次還真的發生了車禍，幸好沒人受傷，「不過對我而言是滿驚險的瞬間，印象非常深刻」。

孫錫求為角色勤操肌，裸上身海報竟成為近1個月來台灣片商車庫娛樂粉專觸及率最高的貼文。（車庫娛樂提供）

最後被問到片場拍攝趣事，孫錫求笑曝「跟音文碩哥（飾演張基哲）拍戲時很有趣，他在電影中是張姓兄弟中的大哥，他總給人一種緊張感，但角色本身又滿有喜感的，我們常邊對彼此開玩笑邊拍攝」。另外，他還提到近日因《我們的藍調時光》中飾演「印權」一角的朴智煥，在《犯罪都市2》中有句台詞應該能造成話題，「他在那場戲的台詞就是『我是哈爾濱的張晨』，這場戲滿難演的，但拍出來的成果很棒，我也覺得很開心」。《犯罪都市2》全台熱映中，《我的出走日記》Netflix跟播中。