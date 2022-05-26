「U18黃金世代」奪冠班底陸續踏上職棒路，目前就讀開南大學的蔡佳諺也終於確定要在今年投入中職選秀，除了第6隊台鋼雄鷹組成成為誘因外，更因為他「準備好了」，他說：「去哪隊都可以，想拚選秀順位在前5。」

U18黃金世代中目前只剩潘文輝、李晨薰及蔡佳諺尚未踏上職棒路，看到同梯隊友一個個陸續圓夢，這學年從文化大學轉至開南的蔡佳諺不再著急，「自己都有設定目標，我告訴自己，只要準備好了就出來選秀。」

這段時間蔡佳諺針對打擊、守備穩定性做加強，在今年春季聯賽中表現不俗，預賽他出賽11場43打數敲出14安，打擊率3成26，貢獻8打點、8得分，其中14支安打中有2支全壘打、2支三壘安打，長打率5成58。

長打能力提升，蔡佳諺指出，過去在文化時就有進行力量訓練，到開南後持續訓練，讓擊球更穩定、更確實。今年台鋼雄鷹確定成為中職第6隊，也吸引更多好手想投入選秀，蔡佳諺坦言看到第6隊出來，是自己決定今年參加選秀的原因之一，另外也是覺得因為自己準備好了。

蔡佳諺笑著說，被哪隊選中都可以，自己沒有特別想法，但會想要拚看看選秀順位在前5，他也常會與過去的隊友、現在已加入統一獅的何恆佑視訊聊天，關心彼此近況，何恆佑也會與他分享自己的職棒經驗談。