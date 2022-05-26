釀成19童、2教師魂斷校園的德州槍擊事件，再次使全美槍械管制法規受到社會關注，不過有另一派人士認為，當局應關注青少年心理健康為首要目標，解決最根本的問題。從小和槍手一起長大的友人透露，拉莫斯（Salvador Ramos）曾拿刀狂割自己的臉，只為了好玩。不過報告顯示，拉莫斯並無任何心理疾病史。

綜合《紐約郵報》及《洛杉磯時報》報導，位於德州尤瓦爾迪城（Uvalde）的羅伯小學（Robb Elementary School）24日驚傳校園濫射事件，18歲少年拉莫斯（Salvador Ramos）為本次犯案槍手。報導引述他身旁友人及父母的話，稱拉莫斯從小因穿著、性向遭同儕霸凌，改不了口吃的習慣，因此越來越排斥與人相處，常常一個人待在家暴打沙包洩憤。大家對他的印象都是「獨來獨往」、「孤僻」、「怪胎」。

The #Uvalde shooter was bullied for having a lisp & stutter. Mom did drugs. He cut his face "for fun." He shot at people with a BB gun & egged houses. He was subjected to homophobic slurs. He was angry and broken. Please, everyone. Please just be kind. https://t.co/C4aNTWA1ln — Cassandra Webb (@cassandrawebbtv) May 25, 2022

拉莫斯小學時頭髮非常稀疏，所以同學都叫他「無毛哥」（pelon），揮之不去的陰影可能也造成日後想把頭髮留長的理由。

另一群朋友表示，某天看到拉莫斯出現在校外籃球場，臉上都是被刀劃過的痕跡，問他怎麼了，得到的答案竟是「就好玩拉！」

此外，德州州長格雷·雅培（Greg Abbott）昨日召開案情記者會時說明，槍手生前未曾有任何犯罪紀錄，且報告顯示身心狀況一切正常。

事發後，該鎮鎮長麥克洛克林（Don McLoughlin）則強調，當局應將重點放在青少年心理健康發展，而不是槍枝管制。更進一步補充，「長期以來我們都忽略了孩子心理層面的健全，尤其經過2年多來新冠疫情打擊，但沒有人想解決核心問題。」