長榮集團大房三子張國政主張，張榮發基金會在期限內改選董事，提告請求確認基金會董事鍾德美等14人的董事委任關係，從20220年後不存在，一審台北地方法院判張國政敗訴，他不服提上訴，遭二審台灣高等法院駁回。可上訴。

張國政說，他是張榮發基金會的捐助人，鍾等14人為該基金會第11屆董事，鍾是為董事長，原訂任期於2018年12月17日屆至，因遲未完成第12屆董事之改選，主管機關教育部發函命張榮發基金會限期1個月內改選第12屆董事，然該基金會未遵期辦理。

張國政主張，依財團法人法但書規定，鍾德美等14人之第11屆董事職務、鍾的董事長職務，在2020年3月9日當然解任，他請求確認張榮發基金會與鍾等14人之董事、與鍾之董事長委任關係，從2020年3月9日起不存在。

台北地院駁回張國政的請求，他提上訴，高院認為財團法人法規定，民間捐助之財團法人董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止，張國政以教育部函文所定選舉期限屆滿後，張榮發基金會未能完成第12屆董事改選，董事當然解任之法律效果，沒有無理由，仍判他敗訴。