阿湯哥自曝從影至今40多年從未休息。（UIP提供）

阿湯哥為宣傳電影全球跑透透，圖為24日他親赴東京首映會。（UIP提供）

阿湯哥超級鉅片《捍衛戰士：獨行俠》於25日全球同步上映，據知台灣首日票房已達1100萬，可見久候36年的影迷，在上映第一天就迫不及待一睹阿湯哥英姿。《捍衛戰士：獨行俠》23日率先舉辦媒體試映會，場內觀眾一看見阿湯哥穿上繡有台灣國旗的飛行夾克，感動得歡聲雷動，全片更獲得影評一至盛讚，直呼「沒有人這樣在拍續集電影的啦！」

阿湯哥為了宣傳電影全球跑透透，足跡從威尼斯影展、英國到亞洲日本，不畏疫情親自帶著劇組團隊造勢。根據外媒New York Post報導，阿湯哥在宣傳《捍衛戰士：獨行俠》時被問及休息時間喜歡做什麼，他斬釘截鐵地回答：「我在好萊塢將近40年的演藝生涯，我從沒有休息過，如果要這麼說的話，那今天各個宣傳行程就是我的休息日，因為我沒有在拍電影。」

阿湯哥如鐵人般的生活，連美國名導道格李曼也認證，兩人在2017年時合作電影《美國製造》，他在接受外媒「頭條」訪問時這樣描述阿湯哥：「當時拍電影時我跟他住在一起，你要知道你一但跟他合作電影，那就是一周7天都沒有休息日，無論你自認為自己已經多認真在工作，你永遠比不過湯姆。」在阿湯哥用力的全球跑透透宣傳《捍衛戰士：獨行俠》，他的努力也反映在評價上，該片在美國電影網站「爛番茄」獲得97分的高分，在IMDB上也獲得8.7的高分。

派拉蒙電影公司為了喚起觀眾進戲院看大銀幕才能享受到的沉浸式觀影體驗，特別請國外量身打造一支，專為裸視3D戶外電視廣告設計的《捍衛戰士：獨行俠》影片，上刊在南台灣高雄最夯的購物地點，成為首部電影攻佔台灣裸視3D戶外電視廣告的絕佳範例，感受戰鬥機衝出牆外的震撼視覺效果，以及阿湯哥騎重機飆到面前的臨場感。

《捍衛戰士：獨行俠》精彩花絮 ： 實際拍攝篇。（UIP提供）

《捍衛戰士：獨行俠》3D立體大螢幕廣告。（UIP提供）