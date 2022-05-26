曾雅蘭日前上TVBS 歡樂台42台《11點熱吵店》分享到底有什麼事能不停碎唸？她說無法理解每次趕著出門前，老公跟兒子都會突然想上大號，主持人沈玉琳說這是「出門大腸躁動症候群」，讓現場的媽媽們不解問：「這樣是不是會非常想碎唸他們。」

曾雅蘭在家中最常唸兒子Ken，爆料兒子因為不會使用指甲剪，到17歲了還請她幫忙剪指甲，即使已經教過很多次，讓曾雅蘭忍不住跟兒子說不可能幫他剪指甲剪到老，但也補充：「我老公以前的指甲也是我幫他剪的。」主持人Melody聽了驚訝表示「難怪，他就是遺傳昌明哥」。

除了指甲，從談戀愛開始，曾雅蘭就會幫侯昌明洗澡，還笑說因為侯昌明很高，幫他洗澡跟在洗馬一樣。現在侯昌明偶爾還會躲在棉被裡跟曾雅蘭撒嬌說：「妳現在都不會幫我洗澡了，想當年…。」主持人沈玉琳說聽了之後心裡不平衡表示，回去也要請老婆幫他洗澡，增進夫妻情趣。《11點熱吵店》每周一至周五晚11點在TVBS歡樂台42頻道播出。