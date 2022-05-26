雲林縣北港武德宮與政大產學合作，斥資百萬研究扶鸞文化。（張朝欣攝）

雲林縣北港武德宮財神廟不僅求財靈驗，其桃筆扶鸞指點迷津更為信眾津津樂道，廟方為系統性的研究與保存扶鸞文化，26日與政治大學「華人宗教研究中心」產學合作，將斥資上百萬元進行為期近5年的研究，透過鸞文大數據資料庫建置、出版專書、舉辦國際性學術活動，讓扶鸞文化成為無形文化資產。

北港武德宮財神廟於1970年開宮，由廟方人員扶鸞濟世，由於靈驗事蹟不斷，不到半世紀時間，分靈全世界已達近萬處，廟方為傳承財神信仰與扶鸞文化，不定期舉辦理財講座、鸞文教學，為讓扶鸞文化更加系統化與學術化，決定與政治大學「華人宗教研究中心」產學合作。

產學合作簽約暨掛牌啟用儀式，由武德宮主委林安樂、宗教研究中心執行長林振源代表簽約，政大名譽講座教授李豐楙、研究中心主任高莉芬、金門大學華語文學系系主任唐蕙韻等人出席與會。

林振源表示，研究中心將由學界道教領域權威李豐楙教授當任總召集人，率政大宗教所團隊，深入研究武德宮的扶鸞文化，透過出版專書、舉辦國際性學術活動、建立鸞文資料庫等方式，以利傳統信仰的推廣與傳承。

林振源說，扶鸞文化非常悠久，武德宮的桃筆扶鸞歷經數十年的資料累積，不僅指點信眾迷津，也記錄了社會形態、時代變遷，若加以學術系統性的整理歸納，極具發展成為無形文化資產的潛力，非常令人期待。

林安樂指出，武德宮自開宮以來，均服膺神治，大小事宜均依扶鸞降駕指示處理，藉由扶鸞，不僅庇佑眾多信眾安居樂業，更造就不少知名全國性企業。此次產學合作，將可讓扶鸞文化邁向更高層次的領域。