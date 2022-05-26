4名外地遊客25日至台東縣延平鄉鸞山部落傳統文化祭祀廣場野炊露營，族人前往規勸，鄉公所及警方到場，遊客以族語向該片土地致歉。（延平鄉公所提供／蔡旻妤台東傳真）

來自外地的4名年輕遊客25日至台東縣延平鄉鸞山部落傳統文化祭祀廣場遊玩，未經部落同意在當地野炊露營，當地布農族人感到不被尊重前往規勸，鄉公所及警方到場，最後遊客鞠躬致歉。鄉公所澄清並未爆發衝突，呼籲民眾尊重部落文化，「年輕人不懂事，請大家別肉搜他們」。

鸞山村長鄭鏡峰說，「不可思議，怎麼會有人來部落的祭祀廣場直接搭營野炊？」族人發現有遊客25日到傳統文化祭祀廣場生火野炊和搭帳篷露營，這對場域和文化相當不尊重，所以才會連絡警察和延平鄉公所前來處理。

延平鄉公所祕書閻志瑋澄清，當下沒有產生衝突，因外地遊客對布農族文化不夠了解，所以才產生誤會，族人當天與遊客說明後，請遊客以布農族語向鸞山湖這塊土地與祖先道歉，也將破壞的地方恢復原狀，遊客已明白自己行為不當並誠懇致歉，「大家都年輕過也犯過錯，請不要責怪或肉搜他們」。

鸞山湖農塘水資源保育協會理事長胡正宏表示，鄉公所有設立告示牌，告知外地遊客禁止烤肉和不得破壞當地環境，但未訂定相關罰則，只能道德勸說，希望未來可以訂定管理辦法和罰則加以規範，避免類似情形再度發生。

閻志瑋說，布農族是很好客的，歡迎大家來延平鸞山湖玩，請記得尊重當地文化，盼藉由這次機會教育，讓來訪遊客能秉持尊重、愛護之心進入鸞山湖。

為引山泉水灌溉，鸞山部落布農族人1953年在部落上方的海岸山脈山腰挖了鸞山湖蓄水，舉辦捕魚祭，捕捉湖內的魚蝦和族人分享。20年前經常斷水，周邊環境荒蕪，近年才又恢復蓄水、放魚苗，並將周遭整理為部落舉行射耳祭及祭祀場地。