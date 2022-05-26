澎湃新聞報導，大陸生態環境部26日例行記者會，生態環境監測司副司長蔣火華表示，中國臭氧汙染形勢不容樂觀，汙染防治任務仍然較重。為支撐臭氧汙染防治，生態環境部將加大臭氧監測工作力度，推進PM2.5和O3協同監測能力建設，加強VOCs、NOx等對臭氧生成影響較大前體物的監測，掌握其濃度水準、主要來源、生成機理，支撐大氣汙染協同治理。

蔣火華表示，臭氧汙染是指揮發性有機物（VOCs）和氮氧化物（NOx）等前體物在太陽輻射下發生光化學反應，造成近地面臭氧濃度超標的現象。因此，臭氧濃度既與VOCs、NOx等前體物排放強度密切相關，也受到氣溫、輻射強度、溼度、風速等氣象因素的共同影響。盡管臭氧超標不像顆粒物超標那樣明顯影響大氣能見度，不宜察覺，但高濃度臭氧仍可對人體健康、作物生長造成危害，已成為現階段夏季主要大氣汙染物，日益受到社會公眾關注。

中國從2013年開始，將臭氧納入大氣汙染物常態化監測，監測數據顯示，近五年夏季（5–9月），大陸O3平均濃度保持在150微克／立方米左右，臭氧超標天數比例平均為11.1％（夏季），其中以輕度汙染為主，約占88％。

2022年3月以來，中國部分重點區域氣溫同比偏高、相對溼度偏低、降水偏少，有利於臭氧生成。受此影響，1—4月，大陸339城市O3平均濃度為127微克／立方米，同比上升8.5％；重點區域中，成渝地區、長江中游城市群O3濃度同比升幅超過20％，京津冀及周邊地區、汾渭平原、長三角地區同比升幅超過10％，珠三角地區濃度最高達到154微克／立方米，同比上升2.7％。

蔣火華表示，生態環境部將加大臭氧監測工作力度。一是凸出全面覆蓋。大陸339個地級及以上城市均開展以非甲烷總烴為代表的VOCs總量監測，分析各城市VOCs的濃度水準。目前，已有244個城市完成自動監測站建設並開展聯網。

二是凸出重點區域。根據大氣汙染特徵，開展差異化監測。京津冀及周邊地區、汾渭平原和其他PM2.5超標城市，開展PM2.5組分和VOCs組分監測；O3超標城市和其他VOCs排放量較高城市，開展57-117種VOCs組分監測。目前，臭氧超標的城市中，已有134個開展VOCs自動監測。

三是凸出源頭監測。加強企業、園區、交通等汙染源專項監測。在VOCs排放量較大的企業和工業園區周邊，開展VOCs組分監測；在公路、港口、機場、鐵路貨場附近，逐步建設交通汙染監測站點，重點監測氮氧化物等臭氧前體物 。

蔣火華表示，下一步，生態環境部將堅持問題導向，加快補齊短板，一方面完善監測網路布設，推動各地加快協同監測，加強監測數據聯網；另一方面深化監測數據分析，全力支撐臭氧汙染精準、科學、依法治理。