金門縣府宣布，目前無提早放暑假規畫，國三學生遠距教學至畢業典禮前一日，國中小以下學生遠距教學延長至6／2。（李金生攝）

金門今新增75例新冠確診，縣府說明最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今新增75例新冠確診，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今新增75例新冠確診，最新疫情狀況之三。（縣府提供）

金門今新增75例新冠確診，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今新增75例新冠確診，至今累計1707例。縣府宣布，目前無提早放暑假規畫，國三學生遠距教學至畢業典禮前一日，國中小以下學生遠距教學延長至6／2，後續視端午連假人流及疫苗施打狀況滾動檢討。國立高中、職則由各校自行決定。

縣府說明，金門今天新增75例新冠確診，確診累計1707例。目前收治中50例，其中無症狀或輕症43例、中症4例、重症3例；確診者居家照護760例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者125人，目前居家隔離186人，解除居家隔離84人。

今日起全國實施家用快篩試劑陽性者，經醫師、醫事人員診斷之後視同確診的新政策。金門目前有3例快篩陽，經過蔡建鑫診所、禾心診所醫事人員確認之後，通報3例均轉為確診。縣府表示，金門醫院採視訊門診及現場診療雙軌措施，金門醫院綠色通道快速門診，同時可提供診斷、確診、領藥一站式服務。