疫情影響，全球供應鏈問題難以解決，加上國際政治情況不穩定，又受到俄烏戰爭等因素影響，全球油價始終維持在高檔，數據顯示，美國油價已達到破紀錄的每加侖4.599美元，比去年同期增加51%，這樣的狀況讓美國人降低開車需求，需求量跌破2013年以來的最低水準。

綜合外媒報導，扣掉2020年新冠肺炎疫情爆發，美國過去四周的汽油需求量是2013年後的最低水準，美國能源管理局（EIA）公布的數據也顯示，與去年相比，整體需求下降約5%。

此次需求趨緩，主要原因是油價居高不下，美國汽車協會（AAA）表示，周二美國平均油價飆至破紀錄的4.5999美元（每加侖）比去年同期高51%，在油價最貴的加州，每加侖甚至超過6美元。

即使需求減少，但原油庫存也下滑，券商摩根大通警告，隨著美國夏季駕駛高峰來臨，平均油價可能會在8月達到每加侖6.2美元的水準，甚至比現在再漲50%，且直到年底前都很難看到油價出現大幅回落的狀況。

分析師Danny Adkins點出，過去三周的數據顯示，油價上漲抑制消費者需求的反彈，4月需求反彈的幅度比預期還要低。