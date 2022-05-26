專家呼籲別忽視新冠後遺症的風險。

最近一項追蹤千萬美國人醫療紀錄的研究顯示，高達1/3突破性感染的新冠患者在痊癒後仍出現「新冠長期症狀」（long COVID），整體而言研究發現接種疫苗降低後遺症的機率僅15%，研究團隊坦言「很失望」。

綜合美聯社、科學期刊《自然》（Nature）、《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，美國退伍軍人事務部聖路易斯衛生系統（VA St. Louis Health Care System）腎病學家艾里（Ziyad Al-Aly）率領的團隊，25日在國際學術期刊《自然醫學》（Nature Medicine）發表已通過同儕審查的「新冠長期症狀」研究成果。

團隊追蹤2021年1月至12月間超過1300萬醫療系統的病患病歷資料，這些紀錄包含3.4萬已完整接種疫苗卻染疫的突破性感染患者、11.3萬染疫過卻未打疫苗者，以及超過1300萬未染疫者。

研究追蹤的患者資料平均為60歲左右的白人男性，並且包含已完整接種2劑莫德納或輝瑞/BNT疫苗、1劑嬌生疫苗的患者。

研究人員比較有打疫苗組與未打疫苗組，確診新冠後6個月出現包括腦霧、疲倦、血栓、神經系統問題等症狀。

研究結果顯示，突破性感染患者中有32%出現後遺症，未打疫苗的新冠康復者中出現後遺症者佔36%，整體而言研究人員計算出，接種疫苗降低新冠後遺症的機率僅15%。

在各種後遺症中，打疫苗後機率減少最多的症狀為呼吸問題及血栓，包括持續性的呼吸急促、咳嗽，或肺部血栓、腿部靜脈栓塞等問題，風險大概降了一半，不過在神經系統問題、腸胃症狀、腎衰竭等問題方面卻看不出差異。不論是接種過疫苗、或未接種疫苗，2個組別在症狀嚴重程度方面也沒有差別。

艾里坦言研究成果「令人失望」，「我本來希望看到疫苗提供更多保護，尤其疫苗現在是我們防禦的唯一防線」，「現在我們卻說只會給你們15%的保護，你們仍然很脆弱，而且非常脆弱。」

英國研究發現，完整接種疫苗的新冠患者較不會出現後遺症。

《自然》指出，「新冠長期症狀」的研究相當難以進行，一個原因是症狀很多難以定義，另一個原因是確認這些症狀出現的頻率也有挑戰性。這份研究是至今針對疫苗能否降低後遺症的最大型研究，不過各個研究成果各異，例如一項發表在《刺胳針》（The Lancet）的英國研究發現，接種疫苗能降低50%後遺症風險，另一份牛津大學（University of Oxford）的研究卻發現，疫苗似乎無法降低多數症狀的風險。

克里夫蘭醫院（Cleveland Clinic）傳染病專家英格朗（Kristin Englund）表示，現階段仍缺乏對新冠長期症狀的明確治療方式，接種疫苗、戴口罩、保持社交距離等就更顯重要。

這份研究的限制是無法說明Omicron變異株及其餘亞變種是否會影響後遺症的風險，因為研究是Alpha、Delta盛行時期進行的。研究也未評估接種追加劑後的影響。

文章來源：Long COVID affects more older adults; shots don’t prevent it
文章來源：Long COVID risk falls only slightly after vaccination, huge study shows
文章來源：Vaccines may not prevent many symptoms of long covid, study suggests
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