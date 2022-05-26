南亞科(2408)周四召開股東會，因公司員工執行認股權憑證增加，故調整每股現金股利分派金額變更為3.70343835元。公司為強化董事會職能提升企業永續價值，獨立董事由3席增加為4席，獨立董事達三分之一。而南亞科董事長由吳嘉昭續任。下半年雲端資料中心需求持續領先成長，DDR5下半年小量導入市場，5G手機出貨比重提升，DRAM搭載也將同步增加，商用及電競機種筆電需求仍強勁，惟手機及筆電，受到全球通膨、地緣政治、缺料影響較重，需求成長趨緩。

南亞科110年營運成果，去年合併營收為新台幣856億元，年成長約40%。稅後淨利228.5億元，每股盈餘7.4元。110年銷售量與109年相當，但均價大幅上升，營收成長。110年前三季各產業逐步復甦，DRAM也逐季快速回溫，公司彈性調整產品組合，以因應市場起伏及客戶需求，並降低庫存水位，使得產品銷售均價與市況同步成長。自去年第四季起，因供應鏈長、短料及部分非記憶體電子零組件缺貨等因素，影響終端產品如電腦、電視、汽車的生產，DRAM市況小幅修正。

整體而言，南亞科110年銷售均價較109年增加超過40%，營收與毛利得以大幅上升。其中營業毛利為370.4億元，毛利率達到43.3%，比前一年25.7%提升17.6個百分點。營業活動淨現金流入達到441.1億元，全年自由現金流量達到328.5億元。

展望111年下半年，下半年雲端資料中心需求持續領先成長，DDR5下半年小量導入市場，5G手機出貨比重提升，DRAM搭載也將同步增加，商用及電競機種筆電需求仍強勁，惟手機及筆電，受到全球通膨、地緣政治、缺料影響較重，需求成長趨緩。消費型電子終端產品如網路通訊、智慧穿戴、智慧音箱、固態硬碟等需求預期成長；VR頭盔、智慧眼鏡將受惠元宇宙概念及新款遊戲機推出而成長。惟仍需觀察全球通膨、烏俄戰爭、疫情及供應鏈缺料的影響。

南亞科自主技術開發與製程轉換，第一代10奈米級製程技術(1A)第一顆產品8Gb DDR4試產順利達到良率目標，第二顆產品DDR5的設計已完成並投入試產。1A製程預計111年下半年導入量產。第二代10奈米級製程技術(1B)開始投片試產。

為了滿足市場需求及公司長遠的發展，南亞科規畫在南林科技園區中興建一座雙層無塵室新廠，訂於6月23日舉辦動土典禮，目標於114年開始裝機量產，產能規模將視市場需求分階段設置。

南亞科股東會通過現金股利總額為新台幣114.7億元，因公司員工執行認股權憑證增加已發行股份總數5.1萬股，參加分派股數由30億9707萬894股增加至30億9712萬1894股，故調整每股現金股利分派金額從新台幣3.70349933元變更為3.70343835元。除息交易日為6月30日，最後過戶日為7月1日，停止過戶期間為7月2日至7月6日，除息基準日為7月6日，現金股利發放日為7月26日。

南亞科董事任期將屆滿，依法改選案。新任董事會成員名單共12席，除了新增一席，其餘11席全數順利續任。其中如南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)、王文淵、王瑞華、李培瑛、鄒明仁、蘇林慶、南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳志祥)、南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：莊達人)；獨立董事為賴清祺、許舒博、侯彩鳳、陳添枝(新增)，公司為強化董事會職能提升企業永續價值，獨立董事由3席增加為4席，獨立董事達三分之一。而南亞科董事長由吳嘉昭續任。