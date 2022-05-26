台南有名人妻背著老公連劈4男，從人妻對話紀錄可見，曾向其中2男子談及性交易價碼，甚至還傳送自拍裸身影片給其中1男子，丈夫氣得提告妻子賠償60萬元，人妻反駁談的是「買賣螃蟹」價格，台南地方法院則判定人妻已侵害丈夫配偶權，須賠償15萬元。

依據判決書記載，人夫和妻子原為夫妻關係，但於去年8月下旬經法院調解離婚，但兩人婚姻關係存續期間，妻子阿芳(化名)向4名男子調情，並提供對話紀錄為證，然而，妻子阿芳則辯稱只是早安問候，沒有曖昧對話，也沒有談到性交易價格，只是在洽談買賣螃蟹價格。

台南地方法院審理對話紀錄，第1位男子阿榮向阿芳提到，「因為妳有老公，我怕被抓包」、「所以妳要選早上約會還是晚上」、「妳老公會抓到嗎？」，對話可見阿榮提到「抓包」、「抓到」，是擔心兩人曖昧關係被逮，並非阿芳所提僅是早安問候。

第2位男子阿德對阿芳說，「做愛妳想要多少錢」，阿芳則回覆要2000元，阿德還殺價到1500元，並稱還要花旅館錢，還表示「連假這幾天可以撥空嗎？我很想要」，阿芳答應殺價後，阿德便稱「要給我舒服喔」。

第3位男子阿清則問阿芳，「所以要戴保險套嗎」、「約砲也要給錢喔」，阿芳則回應要，價格是2000元，法官認為一看2男子「阿德」、「阿清」是與阿芳在洽談性交易價錢，並非買賣螃蟹價格。

第4位男子阿豪和阿芳確定以「老公」、「老婆」互稱，阿芳還會自己拍攝裸身影片給阿豪，傳了之後還向阿豪表示「我也要你的」，由此可見兩人有逾越普通朋友間的關係，法官認定阿芳已侵害配偶權，判賠丈夫15萬元。