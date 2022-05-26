轉彎之後，道路中央設置停車場，使得道路被切割成2條5米寬的道路，也造成視線死角、車禍頻傳。（李翁月娥服務處提供）

新北市議員李翁月娥今日針對民族路408巷停車場進行會勘，並在座談會上痛批錯誤的政策比貪污可怕。（李翁月娥服務處提供）

新北市議員李翁月娥今（22）日到位於蘆洲南北側都市計畫重劃區內的民族路408巷會勘，她說該巷寬約20米，經過一個彎道後，道路中央竟變成停車場，將原本的道路分隔成各約5米的道路，造成視線死角，還因此大小車禍頻傳，李翁月娥也痛批：「錯誤的政策比貪污更可怕！」另外有關連結北市社子島及蘆洲的蘆社大橋，她也嘆：「至今仍然連一個影子都沒看到。」

蘆洲南北側農業區為新北市府近年重大都市計畫項目之一，以中山一路、中山二路為界，南側緊鄰高速公路、東側緊鄰三重區，北側為既有都市發展區域，新北市府以重新檢討都市計畫區內之公共設施，滿足地方人口成長及都市發展需求，配合捷運環狀線、五泰輕軌及台北市社子島等地區重大建設計畫，整體規劃計畫區內土地使用配置為開發願景。

李翁月娥今天會同新北市城鄉局、地政局、民政局及交通局等相關單位進行會勘，同時針對計畫區內的民族路408巷道路中央停車場進行座談。李翁月娥表示，當年她在擔任蘆洲市長期間，縣府就已經規劃寬30公尺與總長1000餘公尺的蘆社大橋，連結新北蘆洲區和北市社子島，來分擔重陽橋的運輸量，但至今卻連一個影子都沒看到。

而未來通往蘆社大橋的必經的民族路408巷，也位在蘆洲南北側都市計畫重劃區中，但該道路原本20米的寬度，竟在轉了一個彎之後，在道路中央設置公有停車場，把原本的道路分割成2條各約5米寬的道路，而這個停車場原本是個大水溝，當年在自己市長任內爭取填平成馬路的，但如今這樣的道路規劃，造成視線死角，大小車禍頻傳，讓她不禁痛批：「錯誤的政策比貪污更可怕！」

李翁月娥建議，相關單位應在旁邊北側農業區內規劃一個平面停車場，接下來才能將道路淨空作妥善規劃，同時減少車禍的發生，她說，蘆洲地區的民眾已經等太久了，不要再等了！

對此，新北市城鄉局都市計畫科長鄭博仁回應，目前都市計畫已經在內政部審議，希望可以加速案子通過，同時能夠提共更多元的公共設施來提升整個蘆洲地區公共設施的服務水準，來達到市長侯友宜「安居樂業」的施政目標。