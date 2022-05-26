新竹縣在地的P. LEAGUE＋職業籃球聯盟籃球隊街口攻城獅隊拿下今年賽季龍頭，球隊球員與教練團自發性提撥部分勝場獎金，購買1萬劑快篩試劑捐給新竹縣衛生局與消防局，26日由縣長楊文科率衛生局長殷東成、消防局長孫福佑與教育局長楊郡慈代表接受。

楊文科表示，很感謝攻城獅隊的球員與教練，把勝場的獎金拿來買快篩試劑，贈送給縣府。新竹縣的疫情發展雖然在管控之中，但快篩試劑可以讓鄉親免於恐懼。

楊文科贊揚攻城獅隊的表現讓人刮目相看，尤其以賽季20勝10敗的成績，拿下戰績排名龍頭，是非常了不起的，也祝福攻城獅能夠贏得季後賽，順利拿下冠軍。

攻城獅領隊陳美玲指出，在疫情嚴峻且快篩需求倍增時，攻城獅身為在地職業球隊，更該負起企業社會責任，全力提供縣府足夠資源，幫助穩定撐過疫情。

本季15場攻城獅主場賽事共吸引7萬9838名觀眾進場「獅吼」，攻城獅隊長李家瑞特別向球迷喊話，感謝死忠球迷不吝惜地給予支持，所以當新竹縣需要支援的時候，全隊都很想幫上忙，接下來要拚戰季後賽，也希望新竹鄉親全力為攻城獅加油。

衛生局長殷東成表示，這1萬劑的快篩試劑會再與消防局協調分配，讓這些試劑都可以盡快送到基層防疫人員的手中，大大地發揮攻城獅隊的善舉。