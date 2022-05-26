市長黃偉哲（左二）26日前往視察時，特別稱讚整體建築美輪美奐。（張毓翎攝）

出身台南白河的日大漁業集團董事長張志育，以父親張慶芳名義，捐贈1億元在白河興建紀念圖書館，外觀以「蓮田上的知識方舟」為設計概念，目前工程進度已達97％，預計今年7月底完工，市長黃偉哲26日前往視察時，特別稱讚整體建築美輪美奐。

張志育是白河區河東里子弟，年輕時到高雄拚事業，從事遠洋魷釣業致富，曾經擔任台灣區魷魚公會理事長，現為日大漁業集團董事長，他父親張慶芳河東里一間廟宇的主委，熱心地方公益，遺言交代要回饋故鄉。

2016年11月26日，張志育在父親過世後百日的隔日，捐贈1億元給白河區公所興建圖書館，同時捐贈一輛廂型車，作為老人醫療專車，已達成父親想照顧更多長者與造福故鄉子弟的遺願。

張慶芳紀念圖書館新建工程案，歷經10次流標，於第11次總算決標，基地位在白河國小校園北側，為地上3層的建築物，1樓為樂齡區、兒童區、親子視聽區及大階梯活動區，2樓為主題書區、個人視聽區及大型會議室等，3樓為開架閱覽區，預計11月底開館。

黃偉哲說，張慶芳紀念圖書館毗鄰白河國小校區，學生走路很快就到達，基本設施完工後，會把原本在白河圖書館的藏書移進來，並加購館內的書籍。另外最重要的是，感謝張慶芳家族對白河的愛，市府一定會好好使用這個場域，提供給市民最好的閱覽環境，滿足大眾的閱讀需求。

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