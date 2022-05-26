勞動部今年2月15日專案開放引進移工，要求移工至防疫旅館進行居家檢疫後，要在同一防疫旅館銜接7天自主健康管理，才能前往工作地點工作，但由於部分確診者仍有入住防疫旅館需求，防疫旅館供應緊張，勞動部報請指揮中心後宣布，明天零時起，取消入境移工自主健康管理期間續住同一檢疫地點之限制，包含 5 月 27日前入境，正在居家檢疫或自主健康管理期間的移工，均適用新規範。

據統計，2月15日至5月25日為止，共有3萬9670名移工引進，包括產業移工3萬5370人、家事移工4300人；國籍則以越南1萬4954人最多，其次依序為印尼1萬431人、泰國7785人、菲律賓6500人。

勞動部說明，取消自主健康管理期間住宿地點限制後，雇主仍有義務協助移工落實防疫規範，確實依指揮中心「自主健康管理對象應遵守及注意事項」規定辦理，協助移工記錄體溫並透過雙向簡訊回復每日健康狀況。移工如果沒有任何症狀，可外出工作，一定要嚴格遵守全程正確配戴醫用口罩，但禁止與他人從事近距離或群聚型活動，如聚餐、聚會、公眾集會或其他相類似活動。如有新冠肺炎相關症狀，雇主應協助移工就醫。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，由於明天起免除自主健康管理需在同一地點限制，意謂明天起就可以外出工作，但提醒仍要遵守自主健康管理相關規範。