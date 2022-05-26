新冠本土疫情持續蔓延，花蓮今仍有1291確診案，其中18歲以下有298人確診，65歲以上有187人。花蓮近7天確診人數攀高，國中（14歲）以下學生佔確診人數17.3％，比停課前還要增加2.3％，花蓮衛生局長朱家祥下午疫情記者會表示，並沒有因為停課降低學生確診數，原本記者會稱無規劃學生遠距延長，會後大逆轉，「改線上教學持續延至6月2日」。

縣府發「快訊」指，「考量疫情嚴峻，保護校園健康安全，花蓮縣高中以下(公私立含幼兒園)暫停實體課程，改線上教學持續延至6月2日，有照顧需求學生仍可到校上課，兒童及青少年疫苗施打計畫如期進行，期程將另行公告！」

朱家祥說，5月23日花蓮縣開始執行快篩陽性，經醫師診斷後即認定確診，縣府特別製作紅布條有「居家快篩陽性確診合約院所」字樣，提供院所施掛，方便民眾看診確認快篩結果。另外，因確診人數攀升，即日起確診者不再發給關懷包，將回歸「原實物銀行模式」，對象為弱勢需求。

針對中央提出疫苗施打政策，朱家祥說，65歲（原住民55歲）以上長者，即日起至6月30日止接住疫苗可以獲得500元衛教品（第1、2劑花蓮縣加碼500元衛教品至5月31日止），以及加贈2劑快篩試劑。

教育處代理處長翁書敏表示，5歲至17歲校院接種BNT疫苗調查情形，共計發出31859份，回收24087份，其中同意接種人數有14750人，比例為61.24％，呼籲國高中學生配合時間返校接種疫苗，也請家長評估後盡速回報意願，以利學校施打作業。