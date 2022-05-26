國立中興大學「大數據中心」、「數據與人工智慧專業學院」與「程曦資訊股份有限公司」，26日在中興大學校長薛富盛見證下，共同簽署學術及產學合作協議書，雙方以對話式商務應用及數據分析技術為合作主軸，共同培育當前熱門的AI商務人才。

程曦資訊集團捐贈中興大學「全通路多媒體對話式商務平台」及「對話式商務應用開發平台」，提供教學研究及實證使用開發環境、實際運營之企業雲端環境和使用者授權等，另捐贈百萬元作為產學合作基金，雙方投入研發，培養對話式商務、客戶數據分析、行銷科技應用人才，為社會盡一份心力。

興大校長薛富盛表示，大數據、人工智慧及雲端服務等技術是現今發展的趨勢，藉由彼此合作，結合程曦豐富的業界實務經驗，及校內團隊的研究能量，一定能開創國內AI商務人才培育的嶄新局面。

興大數據與人工智慧專業學院院長沈宗荏指出，期待未來能提供更整合式、且全通路的多媒體對話式商務軟體，結合專業學院傑出教授團隊，並偕同業界種子師資教學，進一步提升學用合一的效益，達到產學共好的雙贏目標。

程曦資訊董事長黃士軍表示，透過多元產學合作及人才培育，盼增進學校與產業在對話式商務、客戶關係管理、行銷科技等領域的研究，以提升各產業對客戶數據洞悉的能力，也希望藉由合作大幅提升對話式商務的含金量。

中興大學指出，程曦資訊集團是台灣「客戶關係管理」（CRM）領域中的領導企業，以紮實的營運管理及科技應用，參與台灣客戶互動、通路變革歷程，對企業Contact center的應用有深入的掌握，簽約儀式當天並完成首次公開募股（IPO）登入台灣櫃買中心興櫃戰略新板。