頭髮每天都會正常脫落，平均每日落髮範圍在100-150根內，也會隨著年紀增長，頭髮生長週期逐漸縮短而掉髮，但若是洗頭都有一大把頭髮堵住排水孔，或是枕頭上、地板常見多根頭髮，多數人都會因此感到緊張，畢竟頭髮稀疏除了影響美觀，還會有健康問題。目前常見的掉髮有3種型態，分別為局部型、型態型及休止期，認識各自型態再對症下藥才有解！

毛囊皆有生命週期，因此在範圍內脫落皆屬正常，但若是掉落數量增加，甚至頭髮有明顯稀疏，此時就需要注意了。髮的原因非常多，舉凡飲食、作息、壓力、營養不良、自律神經失調、賀爾蒙影響等等，要先搞清楚自己的掉髮型態，才能找出解決辦法。

掉髮3型態中的「局部型」就是常見的圓形禿、鬼剃頭，肉眼可明顯看見禿一塊，常見原因可能是自體免疫疾病、皮膚炎或感染，第一線的治療方式會是注射類固醇，再來使用外用藥水；另一型「型態型」則是最常見的雄性禿，落髮部位在髮際線兩側及中間，但男性好發於髮際線兩側，女性則是中間，常見原因是人體老化、遺傳，通常會透過外用藥水及口服藥物治療；最後一型為「休止型」，落髮範圍較廣也較不固定，常見原因恐是不當減重、壓力、缺鋅等等，因此補充相關營養、改善作息及心情放鬆皆會有所緩解。

但值得注意的是，多數人面對落髮問題會尋求偏方，例如按摩、使用生髮水或生薑水、補充營養等。按摩雖可活絡頭皮血流，但效果有限，若施力過猛恐拉扯頭髮；生髮水與生薑水效果也有限，前者非醫療藥物恐傷頭皮，生薑水則可能過度刺激，使落髮加劇；營養補充未必有效，且不一定是營養不足所引起。總結以上，皆是未找出根本原因而盲目嘗試，因此為避免二次傷害，就醫治療才是唯一的最佳解方。

其實，只要把握黃金關鍵期，落髮問題9成有解。越早發現即時就醫，只要毛囊的健康狀況穩定，治療效果就會越好。不過若是盲目使用偏方，未進行正規治療而錯過黃金治療期，之後恐造成更多無法預期的後果。因此，若發現有異常掉髮情形，儘早檢查追根究柢，才能阻斷持續落髮的惱人狀況。