港股全日低走，煤炭股領漲2.3%，抑制了跌勢。

周四香港恆生指數收跌55.07點或0.27%，為20116.20點。國企股(H股)跌21.35點或0.31%，為6877.21點。專業零售股下跌了0.84%，地產股也跌0.5%。

物業管理股下跌，碧桂園服務跌5.66%，時代鄰里跌近4%，領悅服務跌10%。

據外電報導，為防止大規模退市，中美未來幾周可望簽約，達成新的審計協議，解決雙方歧見。據知情人士透露，美證交會和中證監會可望在六月底前達成協議目標。

匯豐升0.5%，報51.2港元；據知情人士透露，該行考慮將印尼業務IPO，在雅加達上市。當地監管機關已經知道意圖。

聯想升1.25%，報7.28港元；該公司公布財報，主要業務皆貢獻初獲利好表現。

之乎尾盤忽揚升，收漲0.73%，報20.6港元；該線上問答公司公布上季財報，淨虧損擴大為6.14億人民幣，並宣布在未來12個月進行1億美元股票回購計畫。