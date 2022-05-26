台中市副市長令狐榮達強調，將再向中央爭取更多的兒童BNT疫苗。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市兒童BNT疫苗26日搶先在醫療院所預約開打，但許多家長反應醫療院所一劑難求，台中市教育局指出，經統計幼兒園有3萬1381人、國小有1萬1609人有意願要到醫療院所接種，但目前中央配發給台中市兒童BNT疫苗9萬3千劑，暫定給醫療院所3萬3千劑、6萬劑給學校施打疫苗，衛生局也承諾將積極向中央再爭取。

台中市副市長令狐榮達26日主持防疫記者會表示，中央配發給台中市兒童BNT疫苗9.3萬劑，暫定給醫療院所3.3萬劑、6萬劑給學校施打疫苗；衛生局副局長邱惠慈說明，中央已公開表示，目前仍有10萬劑兒童BNT疫苗，要看各縣市施打狀況再撥補，另外5月30日將有33萬兒童BNT疫苗到貨，台中市將持續向中央爭取再撥補疫苗。

台中市教育局專委郭明洲說明，經意願調查，台中市幼兒園5歲以上幼童有3萬7376人，BNT兒童疫苗不開放在園內接種，有3萬1381學童家長願自行帶孩子到醫療院所接種；而國小部分有15萬8482名學童，其中11歲以下幼童有7萬6634要在校園接種，另1萬1609人要到醫療院所接種；統計台中市要到醫療院所接種的幼童就有48985人，但目前台中市撥配到的疫苗數只有9萬3千劑，且只有3萬3千萬劑撥發給醫療院所提供預約接種

邱惠慈強調，中央撥補的兒童BNT疫苗遠遠不及台中市兒童需求，台中市會持續爭取中央再補撥。