吳可熙著法國品牌ArdAsAei 粉紫色未來感禮服登上坎城影展紅毯。（CAA agency提供）

演出《血觀音》、《灼人秘密》的台灣演員吳可熙，睽違3年再次登上法國坎城影展紅毯，連續2天分別以氣質優雅的粉紅色蛋糕裙禮服、大膽前衛的粉紫色未來感禮服驚艷全場。在當地，坎城名導阿布代拉曼席沙克宣布她是下部新片《芳香嶺》的女主角，她開心表示：「很榮幸！故事非常美！」

阿布代拉曼席沙克因《灼人秘密》關注到吳可熙，兩人會面聊起在新片《芳香嶺》的角色，彼此也交換現實的生命經歷，阿布代拉曼席沙克告訴吳可熙：「開拍前會提早來台灣，繼續多聊角色，一起來創造這個角色，這是美麗的人們的故事。」吳可熙也告訴對方台灣有很多美食，更打趣說臭豆腐、豬血糕一定要品嚐。

除此之外，吳可熙也在坎城影展見到包括雙人組坎城名導達頓兄弟、《4月3週又2天》羅馬尼亞導演克里斯汀穆基等知名電影人，並受邀參加好萊塢影視權威媒體《The Wrap》在坎城影展當地舉辦的「年度影響力電影人」晚會，向來自世界各地的電影人介紹台灣的電影，許多人見到她的百變造型讚嘆不已，她也在當地與好萊塢監製與導演見面秘密洽談新片。