資深演員石雋前往拍攝地回憶胡金銓。（華映提供）

紀錄片《大俠胡金銓》由林靖傑執導，許卉林、塗翔文監製，是電影大師胡金銓首次正式的紀錄電影。胡金銓是華人影壇最早享譽世界的電影大導演之一，他的作品不但開創了武俠電影的獨特風格，李安、侯孝賢、徐克、王童及吳宇森等導演的作品都受其影響。

電影追尋胡金銓從北京、台灣、香港到美國飄泊的足跡和創作軌跡，拼湊出他如何成為1位如此獨特的藝術家，揭開他追求完美的瘋魔作風和少被觸及的生命故事，以編年史的方式逐部介紹胡金銓的經典電影，一一探訪曾與胡導演共事、深受影響的電影人，共40多位重量級影人受訪，像是石雋、徐克、吳宇森、王童、許鞍華、洪金寶、徐楓、鄭佩佩、秦沛等人回憶拍攝時的點點滴滴。

並安排電影圈傑出的工作者像是攝影大師李屏賓、金馬獎最佳剪輯陳曉東等人分析他的影像獨到之處，及影評人焦雄屏、聞天祥、黃建業等的訪談，再加上和胡金銓往來密切的親友，得以對他的作品有完整輪廓的認識，也能見到他有血有淚的真實生命樣貌。

《大俠胡金銓》分為上下二部曲上映，「第一部曲：先知曾經來過」聚焦於胡金銓的作品，透過重量級影人的回憶和見解分析，讓觀眾看見大師拍攝電影的方式和電影美學的呈現；「第二部曲：斷腸人在天涯」則是難得見到胡金銓的生命故事，他在大時代下飄泊的宿命成為他作品的藝術軌跡，直至壯志末酬。

紀錄片更透過胡金銓一手提攜，也是《龍門客棧》、《俠女》男主角「銀幕儒俠」石雋的腳步，重返當年拍攝場景，鏡頭彷彿穿越時空，讓觀眾看見場景的今昔對比，也看見石雋對胡金銓如師如父的真摯情誼。