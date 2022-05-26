電動車時代來臨，不過住宅大樓要安裝充電設備還是容易遇到管委會反對。對於大樓住戶在自家停車場為電動車充電的需求趨勢，台南市工務局表示，台南新建大樓按比例預留充電樁停車位，目前已明確依法執行，申請人皆已將主電纜線預留至停車空間的特定位置，再由這些點位發散接往每個需要的車格(位)，後續再由有需求的車主與車商申請裝設充電樁進行使用。

電動車主愈來愈多，在家充電需求高，但目前有設置充電樁的社區大樓並不多，尤其電動車充電瞬間用電量大，恐引發跳電、電線燒毀等意外，車主爭取安裝充電樁容易引發爭議。

台南市工務局表示，根據2019年7月1日公告施行修正「建築技術規則建築設計施工編」中，增訂第62條第1項第4款「停車空間應依用戶用電設備裝置規則預留供電動車輛充電相關設備及裝置之裝設空間」一節規定。

台南市工務局目前於新建申請建造執照時的執行方式，除了一般審查圖說時，由設計建築師針對相關條文檢討簽證，再於後續執照抽查時複審外。在開放空間預審會議時，也由各委員檢視要求依照該條文規定請申請人留設相關的充電設備及位置，顯示工務局要求申請業者明確依法執行。

台南市工務局表示，除了停車空間留設相關設備及位置外，是否需擴及到每個停車位或是依比例分配某些車位為充電車位，該局將參考5都相關政策，納入未來自治條例修法時參考。

不過，據了解充電樁為充電設備之其中一環，其電纜線路有無預備留設，該設備有無預留空間雖是本法令訂定的主要精神，但充電設備將來使用時能否同時為每部車輛快速充電，才是能否照顧民眾需求的至關重點。

因此，牽涉集合住宅內部能否依能源調配的政策，裝設電能管理系統(EMS)，簡稱智慧電表，才是未來電動車充電真正的趨勢。(品觀點記者張雅雲/台南報導)