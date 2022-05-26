大陸國防部發佈微信公號消息，大陸國防部26日例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校指出，中國海軍遼寧艦航母編隊近期在接近日本西南諸島和台灣附近區域活動，日出動「出雲號」直升機航母跟蹤監視，中方注意到日方有關炒作。不少中國網友將日方艦機稱為遼寧艦「御用攝影師」。中方認為，這個「攝影師」不要也罷。

記者會上提問，據報導，日防衛大臣岸信夫稱，中國海軍遼寧艦航母編隊近期在接近日本西南諸島和台灣附近區域活動，中方艦載機起降次數超過數百餘次，日方對此保持密切關注。日防衛省通報，日出動「出雲號」直升機航母跟蹤監視，日戰機升空應對中方艦載機活動。

吳謙對此表示，中方注意到日方有關炒作。不少中國網友將日方艦機稱為遼寧艦「御用攝影師」。中方認為，這個「攝影師」不要也罷。遼寧艦的訓練活動完全合情合理合法，無可指摘。日方如此關注是有些小心機的，恐怕是想通過炒作中國軍隊行動來刷「存在感」，為自身謀求軍事擴張製造藉口，中方對此堅決反對。

吳謙指出，日方的近距離跟蹤干擾活動是非常危險的，極易引發誤解誤判和海空意外事件。日方所為既不利於雙方互信，也對雙方艦機和人員安全構成了嚴重威脅。中方要求日方停止一切毫無意義的干擾活動，以實際行動維護雙邊關係和地區和平穩定。