國立體大強投李晨薰原本希望能夠在111年春季聯賽端出表現，力拚入選亞運、U23中華代表隊，但球隊受到疫情影響，在預賽結束決定棄賽，也讓他少了出賽機會，「原本想用春聯投出好表現，讓國外看到。」但他透露，今年有很大機會能夠一圓旅外夢。

過去青棒時期，李晨薰就能飆出153公里的火球，但後來手肘受傷，2019年進入大學就讀之前手肘開了手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John），今年春季聯賽他預賽先發出賽2場，8.1局被敲3安、失3分，自責分率3.24。

而所屬的台灣啤酒（國立體大）在春季聯賽預賽成績亮眼，B組預賽戰績維持不敗，拿下8勝、1和排名分組第一，但因未報名的球員確診，球隊決定棄賽，也讓李晨薰少了後續比賽機會。

回想春季聯賽突然喊卡，李晨薰也有些意外，「原本想說能在國際賽投出好表現，讓國外球探看到，現在又失去一個機會了，時間一直流逝，讓我很煩惱，現在大學又沒有比賽。」

雖然擔心年紀漸長錯失旅外的機會，李晨薰藉由與家人談心舒壓，「會跟家人聊聊天、講出想法，家人也會一直鼓勵我。」他也說，現在自己的手傷都完全好了，可以百分之百全力投球，而他今年也有很機會一圓旅外夢。