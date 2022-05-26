聚碩(6112)今天召開股東常會，董事長李昌鴻表示，全球「AI普及化」、「元宇宙」等相關議題，均反映了數位技術的突破，也顯示未來創新應用的前景。而未來新一波的數位浪潮，都將基於雲端與運算需求推動，李昌鴻指出，聚碩將跳脫傳統代理商經營框架，積極整合雲端與地端的強大資源，串聯整體應用生態系，強化未來營運成長動能，無論是上雲，雲地整合或是雲應用開發，皆可滿足客戶需求。

聚碩2021年因全球長時間壟罩在疫情之中，導致航運大亂、缺料停工、交貨延遲、客戶需求觀望或延遲等現象，公司的接單及出貨均受到連帶影響。全年營收119.53 億元，合併營業淨利4.87億元，本期淨利歸屬於母公司業主5.78億元，年成長5.2％，每股盈餘3.07元。股東會通過每股配發現金股利2.5元，配發率81％。

鑒於數位轉型與元宇宙等創新領域陸續興起，聚碩對新經濟抱持正面態度，而相關資料運算將有極大比例透過雲端完成，預計將為雲端及運算市場帶來長期效益。而聚碩當前不僅已為未來市場在硬體、雲端架構的爆炸性需求做好萬全準備，亦針對服務與創新業務方面著手。

聚碩為了滿足上至營運、下至服務的廣大市場需求，陸續拓展事業版圖，完備整體應用生態系，包含透過旗下聚上雲提供跨領域的雲端應用服務、顧客關係管理系統整合服務商德鴻、知名ERP顧問服務商前進國際、南非加值服務代理商Corex、大數據分析專家典通，近期再增加企業流程優化服務供應商Guru，提供人資與企業流程管理整合方案，可望持續創造穩健的營收獲利成長動能。